Ladrões causam pânico na Linha Vermelha O dia em que o Rio esteve na vitrine mundial com sorteio das eliminatórias da Copa 2014 começou com uma cena de violência. Bandidos invadiram a Linha Vermelha na madrugada de sábado e provocaram pânico entre as vítimas. Foi no Caju, pouco depois da saída da Avenida Brasil. Motoristas que perceberam a ação deram marcha à ré, assustando os demais. Mas a ação foi rápida e apenas o motorista e um passageiro de táxi registraram queixa de roubo de relógios, celulares e cartões. Ninguém foi preso.