Ladrões atacam prefeito e fogem em carro oficial Na madrugada de sábado, o prefeito de Itatinga (SP), Ailton Fernandes Faria (PSDB), de 45 anos, e a mulher, Alexsandra Souza Pinto, de 34, foram dominados por dois homens armados com pistola e revólver. O assalto foi anunciado quando o casal chegava em uma chácara no carro oficial. Os assaltantes fugiram no carro do prefeito e levaram televisores, perfumes importados e R$ 2, 3 mil.