Ladrões atacam entre ambulantes na Marginal

JORNAL DA TARDE

Criminosos têm se misturado a vendedores ambulantes para assaltar motoristas na Marginal do Pinheiros, região do Morumbi. A PM identificou o problema em dois trechos e reforçou a vigilância na segunda-feira. Nos últimos quatro meses, dez casos chegaram às delegacias. Os números podem ser maiores porque muitas vítimas preferem não registrar queixa. Também há episódios em que menores quebram o vidro do veículo para roubar bolsas, celulares e carteiras. Uma pessoa foi presa.

Os ataques costumam ser realizados quando os carros param no congestionamento, principalmente no sentido Interlagos. "A população precisa registrar boletim de ocorrência para alimentar nosso sistema de dados", explica o coronel Marco Antônio Augusto, chefe de Comunicação da PM. O oficial reconhece o problema e afirma ter deslocado uma viatura para ficar entre as Pontes Cidade Jardim e Octavio Frias de Oliveira, um dos pontos onde acontecem os crimes. Outro fica próximo da Ponte Engenheiro Ary Torres. Segundo ele, o patrulhamento atua nos horários de maior incidência de problemas, entre 7 e 10 horas e entre 17 e 20 horas.

Preste atenção

1. Fique em alerta

Nunca deixe objetos nos bancos. Bolsas, sacolas, carteiras, celulares e notebooks são atrativos para os criminosos. Se possível, use película no veículo - de forma a que não se veja o interior. E lembre-se: pessoas distraídas são as preferidas dos ladrões. Evite sobretudo se maquiar, usar celular e ler no trânsito

2. Nunca reaja