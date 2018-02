Ladrões assaltam sede de emissora de televisão em São Paulo

SÃO PAULO - Quatro homens armados invadiram e roubaram equipamentos na sede da emissora de televisão MTV, no Sumaré, na zona oeste de São Paulo, no final da noite deste domingo, 10.

Os bandidos entraram na emissora por volta das 22h40 e renderam o porteiro do local, na Avenida Professor Alfonso Bovero, número 52. O vigia disse aos policiais que dois homens de terno bateram no vidro da porta, dizendo que iriam olhar as câmeras. Ele permitiu a entrada dos suspeitos e acabou sendo rendido. O porteiro teve a boca amordaçada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Polícia Militar foi acionada e um dos bandidos foi preso. Ele é ex-funcionário da emissora. O criminoso foi pego após fugir em uma van da emissora. Com ele foi encontrada uma cafeteira, oito monitores de vídeo, três notebooks e um celular, que foram devolvidos à emissora, juntamente com o veículo.

Os outros três conseguiram fugir em um veículo. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra como roubo, localização ou apreensão e entrega de veículo.

Texto atualizado às 13h50.