Ladrões assaltam prefeitura de Ilhabela, em São Paulo

Dois homens invadiram a prefeitura de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, a 200 km da capital, na madrugada desta segunda-feira, 11, renderam dois vigias, roubaram computadores e outros aparelhos eletrônicos e fugiram em seguida. Até as 18h30, ninguém havia sido preso.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública estadual, os assaltantes entraram por uma parte lateral da sede da prefeitura, por volta das 3h da manhã, e renderam os vigias. Eles chegaram a abrir buracos nas paredes do prédio, para tentar chegar a um posto bancário da Caixa Econômica Federal, sem sucesso.

Os homens também não conseguiram chegar ao gabinete do prefeito, mas roubaram duas CPUs da antessala do gabinete, além de um monitor e um aparelho telefônico sem fio. Dos dois seguranças, foram roubados três aparelhos celulares.

Foram levadas ainda as chaves de diversas salas do prédio. Os ladrões fugiram sem agredir os vigias. A polícia já periciou o local e as investigações estão a cargo da Delegacia de Investigações Gerais (DIG).