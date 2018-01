Ladrões assaltam prédio residencial na Rua Pamplona, em SP

SÃO PAULO - Uma quadrilha invadiu um prédio residencial na Bela Vista, em São Paulo, na noite desta quarta-feira, 16, e roubou dinheiro, joias, roupas e aparelhos eletrônicos de dois apartamentos. Quatro moradores e dois funcionários foram rendidos e ameaçados durante a ação, na Rua Pamplona, nº 346.

Os quatro ladrões estavam em um New Beatle prata e aproveitaram a abertura do portão da garagem para entrar atrás do veículo de um morador, por volta das 22 horas. Questionados pelo porteiro, eles citaram o nome de uma moradora e afirmaram que iam encontrá-la. Em seguida, renderam os dois condôminos que estavam no carro da frente e o funcionário.

Outro morador, Fúlvio Apuleo, de 42 anos, desceu para levar seu cachorro passear e foi rendido e obrigado a conduzir os ladrões ao seu apartamento, no nono andar, onde estava sua mãe. "Eles pegaram uma tesoura e ameaçaram cortar meu dedo se não revelasse onde moravam as pessoas mais ricas do prédio", contou. Segundo ele, o prédio tem mais de 40 anos e a maioria das unidades é ocupada por aposentados.

A quadrilha também vasculhou um apartamento no primeiro andar e, antes de fugir no próprio New Beatle, trancou Apuleo, sua mãe, os dois outros moradores e um segundo porteiro - que chegou durante o assalto - em um cômodo de serviço da garagem. Até o início da manhã desta quinta-feira, 17, ninguém havia sido preso. O crime foi registrado no 5º DP (Aclimação).

Segundo crime do dia

O arrastão foi o segundo crime em menos de doze horas na Rua Pamplona. Às 12h20 de quarta-feira, dois policiais militares à paisana mataram Hurleide Neves Miranda Souza, de 21 anos. Segundo eles, o jovem tentou roubá-los com um comparsa na esquina com a Rua São Carlos do Pinhal. O outro acusado, que dirigia a motocicleta em que os assaltantes estavam, fugiu.