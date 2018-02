Ladrões assaltam micro-ônibus e batem em duas lojas na zona leste de SP

SÃO PAULO - Ladrões assaltaram um micro-ônibus, perderam o controle do veículo e bateram em duas lojas na calçada da Avenida São Miguel, que fica na zona leste de São Paulo. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 15, por volta das 5h. Não há informações de feridos.

Segundo a Polícia Militar, os assaltantes assumiram o controle do carro, na altura do número 5.200 da Avenida São Miguel, às 4h55, mas colidiram logo em seguida com os dois estabelecimentos, às 5h. A PM não soube informar quantos ladrões estavam dentro do micro-ônibus, entretanto, não havia passageiros no veículo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com informações da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET), às 8h da manhã, a faixa da direita da Avenida está interditada. Não há registro de congestionamento no local.