Ladrões assaltam lanchonete e fazem família refém na zona norte de SP

Bruno Lupion e JB Neto, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Dois homens foram presos e um fugiu após assaltarem um lanchonete no Tucuruvi, zona norte da capital, na madrugada de segunda-feira, 25. Segundo a Polícia Militar, o trio invadiu por volta da 0h30 o estabelecimento localizado na Avenida Guapira e roubou o dinheiro do caixa e celulares de clientes.

Na fuga, foram seguidos por um motoboy, que avisou uma viatura da polícia em patrulha. Ao serem abordados pelos militares, dois dos assaltantes invadiram uma residência na Rua Comendador Antonio Paiva Sampaio e fizeram seis crianças e quatro adultos reféns, mas acabaram presos. O terceiro criminoso conseguiu escapar.

Com a dupla, os policiais recuperaram o dinheiro do caixa e os celulares. O caso foi encaminhado ao 73º Distrito Policial, no Jaçanã.