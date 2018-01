Ladrões assaltam joalheria no Shopping Villa Lobos

Paulo Maciel e Daniela do Canto,

Oito homens fortemente armados assaltaram, no final da noite de domingo, 15, a joalheria Danydeb, no piso térreo do Shopping Villa Lobos, Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Ainda não há informações sobre o que foi levado.

Os assaltantes foram surpreendidos por policiais civis no momento em que trocavam de carro no Rodoanel, na região de Cotia. Houve troca de tiros e dois assaltantes foram baleados e levados para o hospital. O resto da quadrilha conseguiu fugir.