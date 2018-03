Ladrões assaltam hotel de luxo em Itu

Cinco homens armados e encapuzados invadiram e assaltaram na madrugada de ontem o San Raphael Resort, um hotel de luxo em Itu, a 98 quilômetros de São Paulo. Eles renderam funcionários e entraram em um dos apartamentos, amarrando um hóspede e sua filha. Um turista conseguiu avisar a polícia por celular. Com o hotel cercado, um dos ladrões tomou uma adolescente como refém, mas acabou entregando a arma e foi preso.

Na hora do assalto, o resort tinha cerca de 150 hóspedes, que haviam desembolsado até R$ 5 mil por um pacote de carnaval.

De acordo com a Polícia Militar, os bandidos entraram no hotel, localizado na Avenida Tiradentes, na frente da prefeitura, por volta das 2h25. Eles observavam o movimento no local escondidos em uma fábrica abandonada, vizinha ao resort. Depois de render os três funcionários da portaria, os ladrões seguiram para o saguão principal e mantiveram dez hóspedes sob a mira das armas. Na recepção, roubaram R$ 2 mil em dinheiro e cerca de R$ 5 mil em cheques, além de objetos dos hóspedes rendidos.

Em seguida, dois dos assaltantes obrigaram uma adolescente a levá-los ao apartamento onde a família estava hospedada. No quarto estava o pai da garota, o dentista Antonio Adriano Colmanette, que não reagiu. Os dois foram amarrados enquanto os ladrões roubavam aparelhos eletrônicos, celulares e dinheiro. O plano dos bandidos era assaltar todos os apartamentos, mas um dos hóspedes conseguiu telefonar para a polícia.

"A ligação foi providencial, pois permitiu que chegássemos com a ação criminosa ainda em andamento, em tempo de evitar que os reféns sofressem alguma agressão", disse o sargento da PM Herton de Oliveira, que participou da operação. Em alguns minutos, a PM cercou o hotel. Um dos bandidos, identificado como Max Conceição da Silva, de 21 anos, usou uma garota como escudo. Depois de negociar a rendição, acabou se entregando. Os outros quatro assaltantes fugiram pelos fundos do hotel. Com o bandido preso, foram apreendidos celulares, cheques roubados e um revólver com munição.

Na Delegacia de Polícia de Itu, Silva declarou ser pintor, mas ele já tinha passagens por furto. O acusado foi autuado em flagrante e levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Sorocaba. A polícia montou um cerco na região, mas não tinha conseguido, até o início da noite de ontem, capturar os outros assaltantes. Segundo a polícia, o grupo é responsável por outros assaltos realizados na região.