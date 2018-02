Ladrões assaltam duas joalherias no Shopping Ibirapuera

SÃO PAULO - Duas joalherias foram roubadas no shopping Ibirapuera, em Moema, zona sul da capital, no fim da tarde desta sexta-feira, 12. Os assaltantes fingiram que eram consumidores e cometeram os dois roubos simultaneamente em dois andares diferentes do centro de compras.

Até as 20h, nenhum suspeito havia sido preso. Os falsos clientes chegaram ao Ibirapuera por volta das 17h15. Os alvos deles foram a joalheira Monte Carlo Jóias e The Graces. Testemunhas contaram à polícia que, após mostrar interesse em alguns produtos, os casais sacaram armas e anunciaram o assalto.

O shopping Ibirapuera informou que “não houve disparo de tiros ou reféns”. As duas lojas roubadas foram fechadas para o trabalho da perícia. As demais lojas do centro de compras continuavam abertas, segundo o shopping.

A Polícia Militar informou que três veículos foram usados na fuga – um deles é um Toyota Corolla prata. O shopping disse que “já colabora com as investigações”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Este foi o terceiro assalto ocorrido dentro de shoppings da capital só no mês de julho. Em um dos casos, no dia 2, os criminosos também se apresentaram como um casal interessado em comprar joias antes de anunciar o roubo na joalheira Sayegh do MorumbiShopping, zona sul, abrindo caminho para cinco pessoas armadas com metralhadora e fuzil. Doze horas depois, a loja de eletrônicos A2you, no Shopping Pátio Paulista, foi alvo de ladrões.