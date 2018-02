Ladrões assaltam clínica dentária e rendem 25 pessoas em Santos

SANTOS - A proximidade com o Palácio da Polícia não intimidou os ladrões, que no início da tarde assaltaram uma clínica dentária localizada a menos de duas quadras da sede regional da polícia, em Santos. Armados com revólveres, os marginais renderam 25 pessoas, incluindo clientes, funcionários e dentistas. Os homens foram amarrados com fios telefônicos e revistados, enquanto as mulheres tiveram as bolsas esvaziadas. Os homens foram trancados em um pequeno depósito, enquanto as mulheres foram levadas para uma sala. Depois de 20 minutos, um dos funcionários ligou para um amigo, que chamou a Polícia.

Segundo informou uma testemunha, que tinha comparecido à clínica dentária para fazer um orçamento, os dois homens, um aparentando entre 18 e 20 anos e outro mais velho, de cerca de 30 anos, estavam bastante calmos. Eles permaneceram no local por cerca de meia hora, levando cerca de cinco computadores, entre outros objetos de valor. Fugiram com o veículo de uma das dentistas, que foi localizado mais tarde em uma rua próxima. Nem um dos assaltantes foi preso.