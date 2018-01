Ladrões arrombam caixa eletrônico em subprefeitura de SP

O caixa eletrônico do Banco Itaú localizado na sede da Subprefeitura da Freguesia do Ó, zona norte de são Paulo, foi arrombado por um grupo de ladrões na madrugada desta quarta-feira, 6. O caixa está instalado a cerca de 50 metros de um posto da Guarda Civil Metropolitana.

Policiais da Guarda Civil perceberam uma movimentação estranha e, ao chegar ao local, presenciaram a fuga de cerca de dez ladrões que estavam em dois veículos. Os ladrões conseguiram fugir. Deixaram no local um maçarico utilizado no arrombamento. Ainda não há informação sobre o valor roubado.

No último domingo, outro caixa eletrônico do Itaú, instalado em uma subprefeitura da zona norte da cidade, também foi arrombado. O caixa funcionava no interior da Subprefeitura Jaçanã/Tremembé.