Ladrões amarram e amordaçam dois idosos para roubar casa em Santos

SANTOS - Um casal de idosos de 73 e 74 anos foi amarrado e amordaçado ao ter a casa invadida por dois assaltantes na manhã desta sexta-feira, 3, em Santos, na Baixada Santista. Mas o idoso conseguiu se soltar, telefonou para a polícia e os dois homens foram presos em flagrante.

O crime aconteceu por volta das 5 horas da manhã no bairro do Embaré, área residencial de classe média alta da cidade. Os dois homens pularam o muro e com auxílio de ferramentas arrombaram a porta. O casal estava no quarto dormindo quando foi rendido e amarrado pelos dois bandidos, que sob ameaças trancaram os idosos em um outro cômodo.

Entretanto, o idoso conseguiu se soltar e telefonou para a Polícia Militar sem que os bandidos percebessem. Viaturas da PM foram acionadas e realizaram o cerco a residência, prendendo os assaltantes Igor de Araújo, de 24 anos, e Wellington da Silva, de 19 anos, que tentavam fugir nesse momento.

A PM apreendeu um revólver calibre 38 utilizado para ameaçar as vítimas, R$ 2.137,00 em dinheiro, um telefone celular e materiais utilizados para arrombamentos.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Santos, mas será investigado pelo 3º Distrito Policial, responsável pela área. A Polícia Civil vai investigar como os bandidos tiveram acesso a casa e acredita que a dupla teve ajuda de terceiros para realizar o assalto.