Ladrão vestido de Homem-Aranha ataca pizzaria e mantém funcionários reféns Usando máscara do Homem-Aranha, o tapeceiro Jonas Wesley Machado Rodrigues, de 20 anos, tentou assaltar uma pizzaria, anteontem à noite, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele chegou a dominar o dono do estabelecimento e três funcionários, mas deu azar: uma viatura passava pela rua e os policiais viram o mascarado empunhando uma arma. Rodrigues estava com dois adolescentes, que usavam toucas pretas.