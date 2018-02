Ladrão usa garrucha da Guerra de Canudos Um jovem de 18 anos usou uma garrucha da Guerra de Canudos (1896-1897) para roubar uma loja em Piracicaba, interior paulista. A arma, que não funciona mais, foi furtada na quinta-feira do Museu Prudente de Moraes, no centro, e usada no crime, no dia seguinte. A Polícia Civil identificou o assaltante e o obrigou a entregar a arma. Segundo a direção do museu, a garrucha foi adquirida em Feira de Santana (BA), em 1897, quando tropas federais derrotaram Antônio Conselheiro e seus seguidores.