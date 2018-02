Ladrão rouba táxi, atropela 4 estudantes e provoca engavetamento ao se entregar

O assaltante rendeu o taxista Celso Domingues da Silva, de 56 anos, quinta-feira à noite, na Lapa, zona oeste de São Paulo. Em alta velocidade, bateu nas motos na Avenida Comendador Martinelli. Ao avistar os PMs, o rapaz freou bruscamente na Marginal. Três carros que seguiam atrás bateram. O assaltante desceu, com as mãos levantadas, e confessou os crimes. Estava sem documentos. O caso foi registrado no 33.º Distrito Policial.