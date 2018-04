Ladrão rouba salgadinho e chocolate, esquece carteira e é preso em SP

SOROCABA - A polícia de Iperó, a cerca de 130 km de São Paulo, não teve dificuldade para identificar e prender o homem que arrombou e furtou um bar na região central da cidade na madrugada desta sexta-feira, 20. O ladrão atrapalhado esqueceu a carteira com documentos pessoais no local do crime.

Os policiais militares, chamados por um vizinho que ouviu barulho no estabelecimento, tiveram só o trabalho de rodar um pouco pela pequena cidade mostrando a foto do suposto ladrão.

O homem foi preso em sua casa, no bairro Novo Horizonte, e confessou o crime. No local estava também o produto do furto: mais de trinta pacotes de salgadinhos, dez barras de chocolate, um refrigerante, quatro maços de cigarro e dois isqueiros. Ele disse que estava com muita fome, por isso decidiu invadir o bar.

Os militares apreenderam a chave de fenda usada para arrombar a fechadura. O acusado não tinha antecedentes criminais. Mesmo assim foi autuado em flagrante por furto e levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Sorocaba.