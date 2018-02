Ladrão rouba relógio de inglês na Bela Cintra Um economista inglês de 48 anos teve o relógio de ouro roubado por criminosos no domingo à tarde, na Rua Bela Cintra, esquina com a Alameda Tietê, nos Jardins, zona sul da capital. A joia era da grife suíça IWC. Em 12 dias, é o segundo caso na mesma via. Era meio-dia e o homem estava em uma mesa externa do Havanna Café quando foi cercado por dois ladrões armados.