Ladrão rouba piloto e aluno em aeroporto Um piloto e um aluno foram assaltados anteontem no Aeroporto dos Amarais, em Campinas (SP). Segundo a polícia, um homem invadiu a pista e, com uma faca, abordou os dois homens que chegavam ao local em um Cessna, entre a meia-noite e 1 hora. A ação durou menos de cinco minutos. O ladrão levou as carteiras do instrutor e do aluno, celulares, documentos e um GPS e fugiu pela pista.