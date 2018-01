Ladrão rouba carro e leva criança de 3 anos dentro

Uma criança de 3 anos foi levada por um assaltante que roubou o carro da mãe da menina, neste domingo, 1º, na região do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. A criança estava sentada no banco de trás do carro esperando a mãe, que falava com uma vizinha em frente de casa. Por volta das 10h30, a mãe, que tem 34 anos, conversava com a vizinha quando um homem entrou rapidamente no carro. A mãe chegou a entrar na frente do carro avisando que a filha estava dentro, mas o homem acelerou, quase atropelando a mulher, que acionou a polícia. O veículo Corolla foi encontrado abandonado cerca de 10 minutos depois a aproximadamente 1 km do local do roubo, em frente a uma garagem de ônibus. O homem, ainda não identificado, com idade entre 26 e 30 anos, continua foragido, segundo a Secretaria de Segurança Pública. A garota foi encontrada chorando, sem ferimentos.