Ladrão rouba bar e esquece documentos A polícia de Iperó, região de Sorocaba, não teve dificuldade para prender o homem que arrombou e furtou um bar na cidade, ontem de madrugada. O ladrão esqueceu a carteira com documentos no local. Os policiais militares foram chamados por um vizinho que ouviu barulho no estabelecimento. O homem foi preso em casa e confessou o crime. Ele furtou mais de 30 pacotes de salgadinhos e dez barras de chocolate.