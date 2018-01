Ladrão rouba 2 carros, moto e bate em veículos

Um ladrão de carros parou a Avenida Professor Vicente Rao, ontem, na zona sul. Rodrigo Queiroz, de 19 anos, capotou um Corsa que havia roubado na noite anterior. Mesmo ferido, ele saiu do veículo e abordou outra vítima para roubar um Palio. No trajeto, bateu em quatro carros e levou a moto de um motoboy. Queiroz só foi detido após levar um tiro na perna, disparado pelo bombeiro que tinha ido resgatá-lo do carro capotado. Queiroz foi levado para o 27.º Distrito Policial (Campo Belo).