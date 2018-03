Ladrão que usava bike morre em troca de tiros

José Wesley da Silva, de 31 anos, que de bicicleta e armado assaltava motoristas em semáforos da Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, morreu após ser baleado pela polícia. Ele havia praticado ao menos cinco assaltos na noite de segunda-feira na Avenida Queiroz Filho, quando trocou tiros com policiais das Rondas Ostensivas com Auxílio de Motocicleta (Rocam), que tinham sido alertados pelas vítimas do assaltante. Com ele os policiais apreenderam carteiras, celulares, relógios e outros objetos roubados.