Ladrão morre e 2 ficam feridos em troca de tiros Um bandido morreu, dois foram baleados e outro acabou preso sem ferimentos na noite de anteontem, em um tiroteio com policiais civis após um assalto a uma casa no bairro Campo Belo, zona sul de São Paulo. Os quatro haviam invadido a casa de uma família de chineses. As vítimas foram amarradas e agredidas a coronhadas. Os policiais foram avisados sobre o crime por um parente das vítimas.