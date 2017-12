Ladrão morre de ataque cardíaco durante roubo em SP

SÃO PAULO - Um assaltante morreu durante uma tentativa de roubo na tarde desta segunda-feira, 6, em Perdizes, na zona oeste da capital. Segundo a Polícia Civil, a provável causa da morte do adolescente de 15 anos é ataque cardíaco.

Relatos indicam que o criminoso estava dando uma "gravata" na vítima quando teve um mal súbito, vindo, em seguida, a morrer. O episódio foi na altura do número 700 da Rua Doutor Augusto de Miranda.

A vítima, de acordo com a polícia, estava no carro, lendo um livro, quando foi abordada pelo adolescente, que estava acompanhado de mais duas pessoas. Elas fugiram quando ele caiu.

Ao chegar ao local, a Polícia Militar acionou o Samu. Os médicos, no entanto, detectaram o óbito do rapaz no próprio local.

O caso foi registrado no 7.º Distrito Policial (Lapa).