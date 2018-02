Ladrão morre após tiroteio nos Jardins O motociclista Carlos Teodosio de Moura, de 35 anos, foi atacado ontem, às 12h, por um assaltante na Avenida Gabriel Monteiro da Silva, esquina com Rua Ibsen da Costa, no Jardim Paulista, zona sul. Róbson da Silva Araújo, de 25, também em uma moto, de placas dobradas, pretendia roubar a mochila de Moura. Atrás dele, porém, estava uma blazer branca com dois policiais do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc). Houve tiroteio e o acusado morreu. A vítima foi ferida na mão.