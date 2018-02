Ladrão mata balconista em farmácia

Dois bandidos, passando-se por clientes, entraram na drogaria e, após fingirem estar interessados em algum produto, sacaram as armas e anunciaram o assalto. Um deles foi até o escritório do estabelecimento e voltou com cerca de R$ 25 mil; o outro manteve Tatiana refém até que o comparsa retornasse.

Antes de fugir, um dos criminosos atirou contra a cabeça da vítima. Mesmo encaminhada para o Hospital Geral de Guarulhos (HGG), a jovem não resistiu e morreu por volta das 19 horas. Policiais Militares da 4.ª Companhia do 15.º Batalhão foram acionados, mas não detiveram nenhum suspeito.

A polícia requisitou as imagens do circuito interno da farmácia para tentar identificar e prender os bandidos. O caso foi registrado no 6.º Distrito Policial, do Jardim Bom Clima. /RICARDO VALOTA