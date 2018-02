Ladrão leva carro com mãe e bebê e marido é arrastado ao tentar impedir Uma mulher e um bebê de 7 meses foram levados dentro do carro em que estavam por um assaltante no domingo em Franca (SP). O marido da mulher, Ézio Carlos dos Santos, de 36 anos, que havia parado perto de um posto para ir à loja de conveniência, agarrou o pescoço do ladrão e foi arrastado por 20 metros, mas o assaltante conseguiu fugir com o Gol.