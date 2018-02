Ladrão joga agricultor de 73 anos em poço Um agricultor de 73 anos foi jogado em um poço de 10 metros de profundidade por um ladrão que invadiu sua casa, em São Pedro do Sul, a 330 km de Porto Alegre. O bandido fugiu com R$ 1,3 mil. A vítima só foi encontrada porque parentes foram para a casa do agricultor e escutaram gritos vindos do poço. O homem foi levado ao Hospital Universitário de Santa Maria. A polícia prendeu um suspeito.