Ladrão invade churrasco e faz 15 reféns na zona norte Um homem de 36 anos fez 15 pessoas reféns no começo da madrugada de ontem em uma casa na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. O ladrão entrou na casa por volta da meia-noite, enquanto a família fazia um churrasco de aniversário. Segundo o dono da casa, o vendedor João Fernando Zboril, de 53 anos, o assaltante aproveitou que o portão tinha ficado aberto depois que seu sobrinho voltou do mercado, aonde tinha ido comprar carvão.