Ladrão furta casa e dorme na cama da vítima em Sorocaba

SOROCABA - A família de um mecânico de Sorocaba, no interior paulista, teve uma surpresa ao retornar de uma viagem para passar o réveillon na praia, no final da noite de domingo, 2. Além de encontrar a casa, no Parque das Laranjeiras, toda revirada, os moradores toparam com um dos ladrões dormindo na cama do casal.

O acusado, Maurício Fernando Vieira, de 37 anos, foi acordado pela polícia. Aos policiais militares, ele contou que havia invadido a casa dois dias antes, na companhia de dois cúmplices.

Ele confessou que havia furtado um televisor LCD de 42 polegadas, um notebook, uma torradeira, um aparelho de som e R$ 6 mil em dinheiro e cheques. O produto foi levado pelos comparsas, mas Vieira decidiu permanecer na casa, pois acreditava que os donos demorariam para voltar.

Ele tinha consumido alimentos da geladeira e tomado banho antes de dormir. Os policiais localizaram os cúmplices, mas não encontraram os produtos furtados. Um dos suspeitos tinha saído da prisão para passar o final do ano em casa. O ladrão dorminhoco foi autuado em flagrante e levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Sorocaba.