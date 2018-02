Ladrão em fuga atropela uma pessoa em Diadema (SP)

Edevaldo Figueiredo, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Após sair da igreja, uma mulher foi atropelada no final da noite de terça-feira, 11, por um ladrão em fuga na Avenida Tietê, em Diadema, no Grande ABC. A vítima, de 48 anos, foi encaminhada para o Hospital Estadual Serraria com ferimentos graves.

O atropelador, Cleberson Cesar de Souza, de 18 anos, que dirigia um Fiat Uno cinza, foi preso em flagrante. Segundo a Polícia Civil, antes do atropelamento, Souza tinha roubado o carro no bairro Taboão em São Bernardo do Campo e fugido para Diadema.

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema.