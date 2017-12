Ladrão é preso após deixar carteira em carro roubado

Dois policiais militares verificaram que a placa do Astra havia sido adulterada. Pelo número do chassi, a polícia o identificou como roubado e os investigadores do 78.º Distrito Policial encontraram os documentos.

O suspeito, que está foragido e teve prisão temporária decretada pela Justiça por 30 dias, foi reconhecido.

Relógios. A investigação mostrou que o ladrão também roubou relógios Rolex, Mont Blanc e Tag Heuer. Todos os assaltos ocorreram entre as Avenidas Paulista, Rebouças, Augusta e Rua Estados Unidos. Desde fevereiro, o 78.º DP registrou seis ocorrências do tipo. "Mas esse número pode aumentar a partir da divulgação de dados sobre o criminoso", diz a delegada titular Victoria Lobo Guimarães.

O acusado age armado e na companhia de dois comparsas. "Quando percebe que o alvo está com um relógio de marca, o ladrão pratica o assalto." Santos não tem passagem pela polícia. "Por isso, não descartamos que os documentos sejam falsos", explica Victoria.