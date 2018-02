Ladrão é identificado após esquecer dentadura no interior de São Paulo

SÃO PAULO - Um ladrão de 34 anos foi identificado após esquecer a dentadura em Severínia, no interior de São Paulo. Ele foi detido na quinta-feira por policiais militares. No último dia 5, ele levou a bolsa de uma mulher com R$ 1.800. Em seguida, ele retirou cerca de R$ 200 da bolsa da vítima e fugiu, momento em que a prótese caiu no chão. A dentadura foi encontrada ao lado dos pertences da mulher.

Um homem que mora perto do local onde o bandido abandonou a bolsa entregou a dentadura à polícia, que localizou o suspeito. O crime passou a ser investigado e denúncias anônimas levaram a polícia até o ladrão. Como o suspeito não foi preso em flagrante, ele responderá pelo crime em liberdade. O caso foi registrado na delegacia da cidade.