Ladrão é baleado em tentativa de assalto no ABC

Bruno Lupion, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Um ladrão foi baleado no peito e outro acabou preso enquanto tentavam assaltar pedestres no bairro Fundação, em São Caetano do Sul, na Grande SP, na noite de terça-feira, 14. Um policial militar à paisana flagrou a ação e tentou prender a dupla, que portava um revólver calibre 38.

Segundo a polícia, os criminosos estavam em uma moto tentando roubar celulares e objetos pessoais de populares na Rua Mariano Pamplona, por volta das 21 horas, quando foram surpreendidos. O homem baleado caiu ao ser atingido e o outro foi perseguido por cerca de cem metros, até a Rua Araraquara, onde acabou preso.

Ao voltar à cena do crime, o policial militar não encontrou o ladrão ferido, resgatado por pessoa não identificada. Ele foi localizado momentos depois no Hospital Albert Sabin e permanecia internado até a madrugada desta quarta-feira, 15.

Três cápsulas deflagradas estavam no local, mas ainda não se sabe se houve troca de tiros, segundo a polícia. O homem detido foi encaminhado à Delegacia Sede de São Caetano do Sul.