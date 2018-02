Ladrão de restaurante em Pinheiros é detido Um dos cinco integrantes da quadrilha que assaltou um restaurante em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, durante o jogo entre Brasil e Equador pela Copa América, foi preso na Favela Real Parque, na região do Morumbi, zona sul, ontem de manhã, oito dias depois do crime. Charles Rodrigues da Conceição, de 20 anos, foi identificado por meio das imagens feitas pelas câmeras de segurança do Empório Alto dos Pinheiros, na Rua Vapubussu. Os policiais encontraram com ele as roupas que ele usou no crime.