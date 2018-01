Ladrão de postos 'Zeca Urubu' é preso na zona leste de SP

SÃO PAULO - Foi detido, no início da madrugada deste sábado, 24, um conhecido assaltante de postos de combustível que agia nas regiões do Cangaíba, Ponte Rasa e Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo.

Conhecido como "Zeca Urubu", Júlio Gomes Boaventura, de 18 anos, foi abordado por PMs do 2º Batalhão na altura do nº 3.980 da Avenida São Miguel, na Ponte Rasa. Com ele, os policiais encontraram celulares e outros objetos que haviam sido roubados minutos antes de um casal abordado na porta de casa.

Segundo os policiais, Júlio, quando ainda era menor de 18 anos, assaltou vários postos na região. A Polícia Militar possui fotos impressas de imagens retiradas da TV nas quais o criminoso aparece nas cenas do crime; em uma delas, armado com uma pistola. Esse já é o segundo assalto de Júlio após completar 18 anos.

O primeiro ocorreu em um posto Esso localizado na Rua Dr. Assis Ribeiro, no bairro do Cangaíba. A polícia agora irá solicitar à justiça a prisão temporária do acusado, que foi encaminhado para o plantão do 24º Distrito Policial, da Pone Rasa.