Ladrão de carro morre em tiroteio com a PM na zona sul

Um ladrão de carros morreu e outro foi detido, na noite desta terça-feira, 19, durante uma troca de tiros com policiais militares na Avenida Sagres, junto ao Largo Mestre de Aviz, na região do Ibirapuera, zona sul de São Paulo.

Ocupando um Hyundai Azera roubado, a dupla foi perseguida na Avenida Ibirapuera e só parou o veículo depois de entrar no Largo e atingir a lateral de um ônibus da Viação Cidade Dutra, que fazia a linha 5362(Parque Residencial Cocaia - Praça da Sé). Nenhum passageiro ficou ferido.

Um dos criminosos, ao descer do veículo roubado, atirou contra PMs das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), acabou baleado, e morreu no Hospital Professor Edmundo Vasconcelos. O outro foi encaminhado ao plantão do 36º Distrito Policial, do Paraíso.

Segundo a Polícia Civil, o rapaz que trocou tiros com a PM portava um documento supostamente falso e por isso ainda não foi identificado. O comparsa dele, Cristiano da Cruz Cancian, de 23 anos, foi autuado em flagrante e, segundo a polícia, já tinha passagem por roubo.