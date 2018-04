Ladrão de carro mata dono de bar em Perdizes

Um tiro no pescoço matou o comerciante Allan Benites Cardoso, de 34 anos, na noite de anteontem na Rua Apinajés, em Perdizes, zona oeste. O crime ocorreu na frente do bar Old Wheels Store n"Drinks, do qual Allan era sócio. A polícia suspeita que ele tenha sido vítima de latrocínio.

"Testemunhas viram um homem roubar seu carro", afirmou o delegado Marco Aurélio Flóridi Batista. O Chrysler PT Cruiser foi levado pelo assassino e abandonado a menos de um quilômetro dali, na Rua Luminárias, Vila Madalena.

A polícia procura pistas do criminoso no carro e em imagens de câmeras de vigilância dos prédios próximos do bar e do lugar onde o PT Cruiser foi abandonado. Duas testemunhas - um taxista e um mecânico - viram o assassino abordar o comerciante. Foram eles que contaram à polícia que Allan retirava o carro da garagem quando foi abordado. O homem disparou uma única vez. O comerciante saiu do carro e ainda caminhou até o bar, onde pediu ajuda. Foi levado ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas, mas não resistiu.

O irmão do comerciante, Renan, disse à polícia que ele não tinha desafetos nem vinha sofrendo ameaças.

A cerca de 300 metros do local, uma estudante foi baleada dia 3 por um ladrão que queria roubar seu Ford Ka preto.