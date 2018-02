Ladrão de carga é preso durante fuga pelas marginais do Tietê e Pinheiros

SÃO PAULO - Um integrante de uma quadrilha de ladrões de carga e caminhão foi preso, no início da madrugada desta quinta-feira, 6, após ser perseguido por policiais militares da Força Tática do 18º Batalhão, acionados durante patrulhamento pela Marginal do Tietê.

Ocupando um Vectra branco, os criminosos abordaram o motorista de um caminhão-baú carregado com pães de queijo na Marginal do Tietê próximo à Rodovia Ayrton Senna, na zona leste da capital.

Alertados por uma testemunha, os policiais localizaram o caminhão e iniciaram a caça aos criminosos na região da Freguesia do Ó, zona norte. O veículo de carga foi parado na Marginal do Pinheiros, junto à Ponte Cidade Universitária, na zona oeste.

Dentro dele só estava um dos bandidos, os demais já haviam fugido com a vítima no Vectra. Pelo celular do assaltante, os policiais conversaram com outro integrante do grupo.

Ao perceberem que o comparsa havia sido preso, os demais assaltantes abandonaram o motorista na Rodovia Castello Branco, na região de Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo, e fugiram.

O assaltante preso afirmou que a intenção do grupo desta vez era roubar apenas o caminhão.

O caso será registrado no 14º Distrito Policial, de Pinheiros.

Texto atualizado às 2h05