Ladrão de câmera de cinegrafista é detido Um ambulante peruano de 61 anos foi preso após ser visto no centro de São Paulo com uma câmera de uma emissora de televisão que havia sido roubada durante a Parada Gay, no último domingo. O equipamento tinha um rastreador que ajudou a polícia a chegar a uma pensão, onde o ambulante morava. No quarto dele foram encontrados outras seis câmeras e nove celulares. O caso foi registrado no 77.º DP.