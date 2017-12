Ladrão de banco mais procurado do Estado de SP é preso

Atualizado às 20h

SÃO PAULO - A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira, 2, o ladrão mais procurado do Estado, em Boiçucanga, no Litoral Norte de São Paulo, onde havia passado a virada de ano com a família. Considerado violento, Rolídio Brasil de Souza Gama, de 42 anos, ganhou o apelido de "Monstro".

O Departamento de Investigações Sobre o Crime Organizado (Deic) afirma ter provas da participação dele em 36 assaltos. No entanto, a suspeita é que Gama pode ter participado de vários outros crimes.

"Em 1999, ele participou de um assalto em que levou R$ 39 milhões de um banco do Santander", afirma o delegado Marco Antonio Desgualdo, diretor do Departamento de Capturas do Deic (Decade).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele estava foragido da Justiça desde 2007, quando fugiu do Presídio de Tremembé, no interior do Estado. Nos últimos 20 anos, ele já fugiu outras vezes do sistema prisional.

"O que dificultava a prisão dele é que ele tinha uma grande facilidade em trocar de nome usando documentos falsos", afirma o delegado Desgualdo. O Deic tem diversos vídeos mostrando a ação da quadrilha liderada por Gama. Em uma das imagens, é possível ver o assaltante colocando a arma na boca do funcionário de um banco.

"Ele é cara muito firme. Não treme, domina a situação, é manipulador. Ele tem um grande poder sobre seus comparsas", diz Desgualdo, sobre o assaltante.

Atualmente, Gama já foi sentenciado a condenações que somam mais de 32 anos de prisão.