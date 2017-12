Ladrão come, toma banho e deixa RG em casa furtada

SOROCABA - Depois de comer, tomar banho, escovar os dentes e vestir as roupas novas do dono do imóvel, um ladrão se distraiu e deixou seus documentos na casa que havia acabado de furtar, na madrugada de quarta-feira (1), em São Roque, região de Sorocaba. O casal proprietário tinha viajado à capital e, ao retornar, encontrou a luz acesa e a casa revirada. O criminoso havia levado um televisor de 32 polegadas, uma batedeira, um liquidificador, um jogo de facas, perfumes importados, roupas, sapatos e R$ 5 mil em dinheiro. Nas roupas velhas deixadas pelo bandido, estavam sua carteira de identidade e um alvará de soltura expedido por uma penitenciária no dia 12 de abril.

De acordo com a Polícia Civil, o ladrão provavelmente sabia que os donos não voltariam logo para casa, por isso, após invadir a residência, foi à geladeira e consumiu alimentos, inclusive doces e bebidas. Depois de tomar banho usando toalhas novas e vestir a roupa do dono da casa, ele ainda escovou os dentes usando cremes e apetrechos da mulher. O casal encontrou no quarto um cachimbo usado para consumo de drogas. A polícia espera confirmar se os documentos são realmente do autor do furto. Policiais já localizaram a casa do suspeito, mas ele não foi encontrado.