Ladrão chora durante roubo e desiste de levar carro de vítima em SP

PRESIDENTE PRUDENTE - Depois de render a vendedora autônoma Lúcia Maria Saisi, de 50 anos, e sua filha de 22 anos, no fim da tarde dessa quinta-feira em Presidente Prudente (SP), o servente de pedreiro Thiago Rafael Bonome Ventura, de 26, surpreendeu as vítimas ao chorar diante delas. Ele chorou copiosamente após tentar ligar o carro automático da vendedora. O ladrão, que é usuário de drogas, quis fugir e não conseguiu.

Mãe e filha ficaram com pena do rapaz. "Ele disse que chorou porque quer sair dessa vida (de criminalidade) e porque já matou duas pessoas", disse a filha, exigindo anonimato. A moça, que é estudante, explicou que sua mãe ofereceu R$ 400 ao ladrão "para ele ir embora". "A gente estava atordoada com aquela situação", acrescentou.

Após pegar o dinheiro, o ladrão foi para o centro da cidade. Ele gastou os R$ 400 com drogas e bebidas, segundo a Polícia Militar. Ventura foi preso pouco antes das 21 horas, após um tio do acusado mostrar seu retrato às duas mulheres. Depois de ser ouvido na Delegacia Participativa, o servente foi encaminhado na manhã desta sexta-feira para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Caiuá. Ele pode ser condenado a até 12 anos de prisão porque, segundo a PM, o ladrão "fez menção de estar armado" e também ameaçou as vítimas, embora de forma branda.