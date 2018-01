Ladrão burla vigilância e entra com Mercedes em condomínio de luxo

SOROCABA - Ao volante de um automóvel Mercedes último tipo, um homem conseguiu burlar a vigilância da portaria, entrou num condomínio de luxo e roubou R$ 170 mil em dinheiro e joias da casa de um empresário do ramo de bebidas, em Sorocaba, interior de São Paulo.

A família tinha viajado e o imóvel estava vazio. O porteiro que liberou a entrada achou que se tratava de um morador que tem um carro parecido. O condomínio é um dos mais restritos da cidade.

O roubo aconteceu na segunda-feira, 7, mas só nesta sexta-feira o caso foi divulgado pela Polícia Civil. O criminoso, que agiu na companhia de pelo menos outros dois homens, já havia tentado entrar com o mesmo veículo em outros dois condomínios de alto padrão.

Câmeras de vigilância desses locais gravaram imagens do automóvel e do suspeito, que ficou conhecido como o "ladrão da Mercedes". A polícia requisitou as imagens na tentativa de identificar e prender o criminoso, mas até a tarde desta sexta-feira não tinha pistas.