Ladrão atira contra carro blindado, é perseguido e preso pela vítima

SÃO PAULO - Um assaltante passou de caçador a caça na noite de terça-feira, 5, quando, depois de atirar contra a Land Rover blindado da vítima, foi perseguido e imobilizado. O caso aconteceu na Rua José Cardoso Coutinho, em Socorro, zona sul de São Paulo.

Ao parar o carro com o irmão na porta de casa, um físico de 34 anos foi abordado por dois homens. Eles anunciaram o assalto e o físico travou as portas do veículo. Um dos homens, armado com uma pistola calibre .40, disparou contra o automóvel. Ao perceberem que o carro era blidando, os assaltantes fugiram, cada um para uma direção.

"Não sei o que me deu na hora. Passei a perseguir o homem armado. Ele corria, parava atrás de um poste, mirava e atirava no veículo. Até que jogou a pistola fora por ter ficado sem munição", disse a vítima.

O fugitivo chegou a um carro deixado próximo ao local da tentativa de assalto, mas o físico jogou a Land Rover contra o veículo e o arrastou por cerca de 15 metros.

O assaltante conseguiu fugir, mas foi encurralado pela vítima. "Pelo autofalante do carro falei: 'levanta a mão, ajoelha'", relatou o físico. O bandido obedeceu, a vítima desceu do veículo e o imobilizou. O soldado Rômulo Fereira, da 2ª Cia do 27º Batalhão da Polícia Militar, diz que, ao chegar ao local, encontrou o suspeito rendido pela vítima.

"Eu e minha mulher pensávamos em ir morar no interior ou fora do país por causa da violência e de nossa filha. Agora acontece isso", lamentou o físico. Ele disse ainda que já sofrera um sequestro relâmpago, junto com uma namorada, quando tinha 17 anos.

Fábio Nunes Moraes, de 21 anos, foi preso pelo assalto. Ele tem passagem na Fundação Casa por roubo. O outro bandido fugiu. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial (DP).