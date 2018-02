Laboratório pega fogo após vazamento de gás O vazamento de gás GLP provocou incêndio e destruiu um laboratório na Rua Silveira Sampaio, na Vila Andrade, região do Campo Limpo, zona sul da capital paulista, na manhã de ontem. Segundo informações da Polícia Militar, o acidente não deixou vítimas, mas o local ficou completamente destruído. Quatro equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para combater o fogo no local.