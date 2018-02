Laboratório móvel vai permitir perícia no local O Instituto de Criminalística (IC) passará a contar, dentro de 15 dias, com duas vans preparadas para funcionar como laboratórios móveis - o que permitirá a realização de perícias técnicas no próprio local do crime. A novidade foi anunciada anteontem pela Polícia Técnico Científica. Com capacidade para levar uma equipe de até cinco policiais, os veículos, batizados de Unidades Especiais de Perícia (UEPs), vão circular pela Grande São Paulo e interior. Atualmente, as análises são feitas apenas nos laboratórios do IC.