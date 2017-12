Laboratório de psiquiatria celebra 25 anos com simpósio Tendo como convidado de honra o psiquiatra Robin Murray, o Instituto de Psiquiatria (IPq) celebra, com um simpósio, os 25 anos do Laboratório de Psicopatologia e Terapêutica Psiquiátrica (LIM-23), o primeiro laboratório de pesquisa em psiquiatria do HC. "Antes, tínhamos apenas pesquisadores atuando de forma independente, com sérias dificuldades em conseguir apoio institucional e financeiro. A ideia foi acolher as várias linhas de pesquisa que estavam surgindo para buscar o apoio", diz Valentim Gentil Filho, professor titular do IPq e fundador do laboratório.